Спорт Шахтер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

2018-10-23 17:02 159

 

В матче третьего тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать английский "Манчестер Сити". Эти команды уже встречались в прошлом году в Лиге чемпионов. И вот жребий снова свел эти команды.

После двух туров "Шахтер" с двумя очками расположился на 3 месте в группе F, а "Манчестер Сити" с тремя баллами занимает 2 строчку в квартете. Так, букмекерская контора William Hill на победу "Шахтера" выставила коэффициент 7,50. В то время как на победу "Манчестер Сити" – 1,39. На то, что команды в этом матче сыграют в ничью – 5,50.

Несколько ниже коэффициенты в PariMatch. На победу "Шахтера" здесь дают 7,20. На то, что победит "Манчестер Сити", коэффициент составляет 1,37, а ничья оценена показателем в 5,80.

В "Фаворит спорт" дают несколько схожие коэффициенты, что и в William Hill. Отличается только коэффициент на победу "Манчестера Сити" – 1,35.

Самые высокие коэффициенты на победу хозяев поля дают у Marathon bet. Так на победу "Шахтера" здесь принимают с коэффициентом 7,80. Победа "Сити" – 1,37. Коэффициент на ничью – 5,95.

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Шахтер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 2018-10-23 17:02 159
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