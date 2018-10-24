Украина Запасы газа в украинских хранилищах достигли необходимого для зимы минимума

2018-10-24 15:45 180

Как свидетельствуют свежие данные Укртрансгаза, по состоянию на данное время объем газа в подземных хранилищах страны увеличился до 16,983 млрд куб. м. Этого уже достаточно для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 37,70 млн куб. м газа. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,64 млн куб. м.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,63 млн куб. м, из Венгрии - 13,60 млн куб. м, из Польши - 0,53 млн куб. м газа.

На сегодня украинские подземные хранилища заполнены на 54%, но на зиму этого должно хватить.

Напомним, по плану на зиму в хранилищах должно быть не менее 17 млрд куб. м. Ранее в Нафтогазе уверяли, что для отопительного сезона будет достаточно и 16 млрд куб. м.