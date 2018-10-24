В Украине начали действовать новые правила выдачи водительских прав

В Украине изменили правила получения водительских прав. Данное нововведение провели для уменьшения количества ДТП.
Теперь удостоверение будет выдаваться на два года.
Новые нормы прописаны в правительственном постановлении №885 «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуске граждан к управлению транспортными средствами».
Новые правила также предусматривают ограничения в скоростном режиме – не больше 70 км/час. По истечению двух лет водитель будет проходить дополнительную проверку на административные нарушения. Если их было не больше двух, то компетентные органы выдадут постоянные права без сдачи экзаменов.
В случае лишения прав, начинающий водитель должен будет заново проходить медосмотр, сдавать теоретические и практические экзамены в сервисном центре МВД.