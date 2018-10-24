Украина Рева назвал три варианта оформления субсидий

2018-10-24 19:30 216

Количество субсидиантов прогнозируемо останется на бывшем уровне, ведь ранее состоялось повышение социальных стандартов.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.

«На количество субсидиантов и размер субсидий влияют два фактора. Фактор первый — повышение тарифов. Он приводит к тому, что количество субсидиантов и размер субсидии увеличивается. Второй фактор — рост социальных стандартов. У нас учитываются доходы с определенным часовым лагом. При отопительном сезоне 2018-2019 гг увеличенная пенсия в октябре 2017 года будет учитываться в доходах граждан. Тогда пенсии возросли в среднем на 30%. Что касается людей, которые работают, то увеличение доходов учитывается за первое полугодие 2018 года. Средняя заработная плата возросла на 25%», — сказал Рева.

Он прогнозирует, что в связи с этим, количество субсидиантов и размер субсидии в 2019 году останется на уровне 2018 года.

«Любое повышение тарифов влечет увеличение расходов для тех, кто не получает субсидию», — прокомментировал Рева вопрос о возможных неплатежах, которые могут возникнуть вследствие повышения тарифов.

Рева также рассказал о трех возможных вариантах оформления субсидий.

«Есть разные форматы для получения субсидий: личный прием в управлении социальной защиты населения, подача электронного заявления и декларации через сайт Минсоцполитики, а также человек может отправить их по почте. Около 20 тыс. заявлений поданы через электронную форму», — сказал Рева.

Он отметил, что организация приема заявок — ответственность местной власти.

Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд гривень на субсидии для граждан, которые нуждаются в помощи по уплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, на внеочередном заседании правительства 19 октября министр социальной политики Андрей Рева представил упрощенный порядок получения субсидий для граждан, которые нуждаются в помощи по уплате жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующие изменения были внесены в Постановление Кабинета Министров Украины №329 от 27 апреля 2018 года.