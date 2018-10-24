Политика В МВФ решили дать Украине деньги только после новых тарифов на тепло

2018-10-24 22:00 162

Международный валютный фонд утвердит новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. Соответствующее решение принял Совет директоров МВФ.

По полученным данным, эта информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", - отмечается в документе.