Политика В МВФ решили дать Украине деньги только после новых тарифов на тепло

2018-10-24 22:00 162

 

Международный валютный фонд утвердит новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. Соответствующее решение принял Совет директоров МВФ.

По полученным данным, эта информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", - отмечается в документе.

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