Украина В декабре украинцы будут отдыхать 11 дней

2018-10-25 18:30 294

 

Но из-за праздников все же придется отрабатывать две субботы

В Украине в декабре 2018 года граждане будут официально отдыхать с 23 по 25 декабря включительно, а также 30 декабря – 1 января 2019 г. По этой причине в последнем месяце текущего года предусмотрены две рабочие субботы.

В частности, работать украинцы будут 22 декабря вместо понедельника, 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря.

Как известно, в соответствии с Кодексом законов о труде Украины, 25 декабря (Рождество Христово по западному обряду) и 1 января (Новый год) были установлены нерабочими днями.

При этом Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.

Таким образом, в декабре-2018 будет аж 11 выходных дней.

Напомним, Верховная Рада Украины в ноябре 2017 года приняла в целом законопроект №5496 о внесении изменений в Кодекс законов о работе Украины относительно праздничных и нерабочих дней. 25 декабря – католическое Рождество, стало выходным днем, а 2 мая – День международного труда, стал рабочим. Первое мая осталось выходным и стало называться Днем труда вместо Дня международной солидарности трудящихся.

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