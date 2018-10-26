Украина фото Ситуация в зоне ООС: Сепаратисты применили запрещенные тяжелые вооружения

2018-10-26 11:40 138

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре раза из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен один военный.

Как сообщили в штабе ООС, за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

При этом прицельный огонь велся из вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные. В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий Объединенных сил ранен", - доложили в штабе ООС.