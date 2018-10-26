Украина Не замерзнем: Украина закачала в хранилища необходимые для отопления объемы газа

2018-10-26 14:13 204

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на данное время увеличился до 17,030 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО Укртрансгаз.

Согласно последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 21,31 млн куб. м газа. При этом в течение суток из хранилищ было отобрано 0,64 млн куб. м.

Также в данных за 24 октября указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии - 23,62 млн куб. м, из Венгрии - 12,96 млн куб. м газа, а из Польши голубое топливо не поступало. Таким образом, украинские ПХГ заполнены на 55%.

Как известно, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ имеют общую активную емкость 31 млрд куб. м.

Перед этим в Нафтогазе заявили, что 16 млрд кубометров газа вполне достаточно для прохождения отопительного сезона.