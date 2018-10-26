Украина Гройсман рассказал, что будет с доставкой пенсий

2018-10-27 07:30 144

Премьер министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения исполнения ПАО «Укрпошта» доставки пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

«Это недопустимо — не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя — своих заработных плат. Если менеджмент «Укрпошты» не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция — я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров», — цитирует комментарий В.Гройсмана относительно возможности закрытия нескольких тысяч отделений «Укрпошты», что заметно осложнит доставку не только корреспонденции, но и пенсий, пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр также отметил, что недавно в «Укрпошту» был назначен независимый наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

«Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан», — заявил В.Гройсман.

По его словам, если компании не хватает средств — можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят «Укрпошту» в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.

«Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые», — добавил глава правительства.

Ранее гендиректор И.Смелянский в интервью газете «Урядовый курьер» заявил, что «Укрпошта» планирует оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий, если тариф на доставку не будет изменен.

«С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала», — заявил глава «Укрпошты».

Как сообщалось, в сентябре генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что «Укрпошта» планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.

Ранее И.Смелянский неоднократно заявлял об убыточности услуги по доставке пенсий для «Укрпошты» и необходимости пересмотра тарифа на доставку пенсий.