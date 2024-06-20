ВОЙНА В Украине Задержание и доставка в ТЦК: разъяснение Минобороны

2024-06-20 18:26


Украинцам рассказали, имеют ли представители ТЦК право задерживать лиц и доставлять их в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления военно-учетных данных.

Об этом сообщили в Минобороны в комментарии РБК-Украины.

Так, право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК прав на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК не имеют.

Однако, во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в ТЦК граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила воинского учета. Об этом говорится в абзаце 10 пункта 15 порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 года №560.

"Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Также не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (то есть не вопреки воле гражданина)", - объяснили в Минобороны.

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