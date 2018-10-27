Украина На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

2018-10-27 15:00 246

 

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, но сами понесли внушительные потери. В ходе боевых действий ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного минского договоренностям, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск", – говорится в сообщении.

В частности, интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Позиции Объединенных сил в районе Авдеевки российские наемники обстреляли два раза.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, одного оккупанта прошедшие сутки уничтожено и еще семеро – получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 25 октября боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Украинская армия открывала ответный огонь, враг понес потери.

А 24 октября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом враг два раза применил запрещенное "Минском" вооружение.

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