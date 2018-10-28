Украина До Украины дошли толчки от землетрясения в Румынии

2018-10-28 13:30 435

 

Поземные толчки ощущались в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 151 километра в регионе Вранча.

В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 28 октября.

Поземные толчки ощущались в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 151 километра в восточном регионе Вранча.

Толчки ощущались в столице Румынии – Бухаресте (в 150 километрах от эпицентра).

Также по данным ГСЧС, в приграничных с Румынией районах Украины ощущались незначительные колебания от землетрясения, которое произошло в соседней стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По уточненной информации на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.

 

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