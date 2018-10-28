Украина Морозы усилятся: погода готовится охладить украинцев, точная дата

2018-10-28 14:00 747

В ближайшем будущем украинцам стоит ожидать пришествия существенных морозов, которые будут сопровождаться снегом

Об этом заявил синоптик Леонид Горбань.

«С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11-14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов. Затем вновь ожидается минусовая температура до 3 градусов мороза. С 20 по 23 ноября плюсовая температура, и с 23 по 27 число морозы усилятся, температура по Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться», — отметил он.

Более того, утверждает Горбань, похожие погодные условия будут и в декабре, однако снег на территории страны не будет задерживаться надолго вплоть до Нового года.

Как сообщалось ранее, синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег и начнутся морозы. О том, когда в этом году стоит ждать первого снега, рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, это может произойти уже 28-29 октября.

В эти дни в Украине ожидается холодный дождь, временами переходящий в мокрый снег.

При этом отмечается, что первый настоящий снег, который продержится несколько дней, выпадет только в конце декабря. Однако даже он пролежит только до первых чисел января, предупреждает синоптик.

«Первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но пролежит он недолго и уже на следующий день его смоют дождь и мокрый снег. Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января. Это связано с тем, что в первой половине января также ожидаются температурные скачки от минуса до плюса. Нормальная зима в Украине, по моим подсчетам, начнется только с 16—17 января», — сообщил Горбань.