Украина Супрун посоветовала, как адаптироваться к переводу часов

2018-10-28 15:00 312

 

В ночь воскресенья, 28 октября, Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на один час назад.

Украинцы спали на час дольше, однако изменение режима может создать дополнительный стресс для организма, пишет в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Перевод часов на зимнее время может вызвать нарушение сна, влиять на сердечно-сосудистую функцию, эмоциональное состояние.

Супрун дала советы, как адаптировать органом к переводу часов на зимнее время:

- Выходите на прогулку. Свет, особенно дневной, помогает привыкнуть к изменениям. В холодный период года пребывание на улице днем ​​помогает простимулировать мозг и заставляет его образовывать серотонин ( "гормон счастья").

- Не планируйте в это время важные дела. Лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок.

- Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка питательных веществ.

- Планируйте свое время так, чтобы спать полноценно, не менее 7-8 часов в сутки.

- Если испытываете трудности после изменения времени, то проконсультируйтесь со своим врачом.

Для большинства людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, такой переход не составит серьезной угрозы.

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