Украина Украинцев ожидают новые правила прописки: что важно знать

2018-10-29 20:30 753

Процесс прописки и выписки хотят облегчить, но за неправдивую информацию грозят штрафы.

Вскоре в Украине могут поменяться правила регистрации места жительства. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 9218 «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», который радикально меняет саму суть адресной регистрации. Первую версию документа чиновники показали еще в апреле этого года. И хотя с тех пор его несколько видоизменили, авторы декларируют перед собой все ту же цель – облегчить процесс прописки и выписки из жилья. А заодно – собрать побольше данных об украинцах, — передает ubr.ua

Нынешнюю процедуру сложно назвать дружелюбной. Как рассказала UBR.ua юрист ЮК «ВОЛХВ» Александра Чигрина, чтобы поставить штамп в паспорте, украинцам приходится собирать от 3-х до 5-ти различных документов, которые затем следует отнести в орган регистрации или районный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Часто не обходится без очередей и нервов.

Побороть все эти неприятности и призван документ. Впрочем, и в нем не обошлось без спорных моментов.

Ключевое ноу-хау проекта – разрекламированный декларативный принцип. Для того чтобы зарегистрировать место жительства необходимо будет лишь подать заявление. Для этого достаточно посетить любой орган регистрации/ЦПАУ. Или вовсе заполнить бумагу в электронном виде на сайте либо отправить почтой. Проверять достоверность данных без веской на то причины не станут. С одной стороны, свобода, с другой – риски.

Бороться с последними будут штрафами, причем, отнюдь не драконовскими. Вся ответственность за подачу недостоверных данных ляжет на плечи самих заявителей. Если выяснится, что человек умышленно указал неверный адрес, ему грозит штраф в размере 850-1700 грн. А при повторном нарушении 1700-3400 грн. Хотя это далеко не единственный способ защиты от подлога. А в ряде случаев чиновники смогут попросить прописанного подтвердить свое проживание по месту регистрации:

По заявлению владельца квартиры или другого зарегистрированного в ней человека о том, что лицо, которое зарегистрировало место жительства не проживает в ней.

По обращению одного из родителей о том, что ребенок не проживает по месту регистрации.

По обращению властей, которые получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье.

При поступлении в школу – если руководство последней попросит подтвердить проживание ребенка на «обслуживаемой» территории.

В случае подачи жалобы на решение об аннулировании регистрационных действий.

Если информация, содержащаяся в реестре терробщины (их должны будут создать до 1 января 2020 года), указывает на то, что в квартире зарегистрированы более трех семей.

«Абсолютным нововведением является процедура автоматической регистрации места проживания и снятия с места регистрации. Так, к примеру, при подаче заявления о регистрации рождения ребенка, родители в этом же заявлении могут указать место проживания новорожденного, а не подавать еще одно, как в действующем законе. Таким образом законопроект расширяет уже предусмотренные права и делает процедуру регистрации места проживания более удобной», — рассказала UBR.ua юрист ЮФ Eterna Law Маргарита Татарова.

Законопроект не только облегчает процедуру регистрации и снятия с регистрации для украинцев и иностранцев, которые находятся в Украине на законных основаниях. Но и упрощает обмен информацией между государственными органами за счет запуска единого реестра, к которому будут подключены локальные базы данных на местах. Кроме прочего, это открывает возможность для властей контролировать изменение места проживания граждан. При условии, конечно, что те захотят «светить» свои адреса. Ведь никакого наказания за отсутствие прописки проект не предусматривает.

Авторов проекта, впрочем, это обстоятельство нисколько не смущает. Ведь, говорят они, действующая система обязательной прописки и того хуже. Поскольку около трети населения зарегистрирована не там, где проживает, а там, где имеет недвижимость на правах собственности. Потому никакого вреда от декларативного принципа не будет.

Позаботились разработчики документа и о справедливом начислении платы за услуги ЖКХ. Коль скоро регистрация в Украине станет фактически добровольным мероприятием, управителям ни к чему будет привязываться к данным о прописанных в квартире лицах. А пересчитывать коммунальные платежки из-за изменения количества проживающих в квартире людей можно будет только при условии изменения фактического количества лиц.

«В целом закон достаточно прогрессивен и действительно может снизить бюрократическую нагрузку. Кроме того, он позволит государству получить дополнительную статистическую информацию, упростит контроль за, например, предоставлением субсидий, упорядочит воинский и учет избирателей по адресам фактического проживания в автоматическом режиме. Впрочем, не исключены и злоупотребления «декларативностью» регистрации и отсутствием ответственности за неподачу информации об изменении места проживания», — заметил в разговоре с UBR.ua адвокат, управляющий партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Виталий Собкович.