Украина Из-за программного сбоя киевлян лишили субсидий за октябрь, обещают потом вернуть

2018-10-31 08:09 267

В платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, якобы из-за технической ошибки не будут отражены назначенные субсидии.

"Из-за некорректной работы программного обеспечения и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии, в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражено размера назначенной субсидии", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

При этом у Кличко просят не нервничать, после устранения ошибки в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь.

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То есть, гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии.

"Если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, ввиду чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии", – заявил директор Департамента соцполитики Юрий Крикунов.

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По его словам, субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотопительный (летний) период, в пересчете на отопительный период будет проведен автоматически, без повторного обращения.

А те семьи, которые не успели оформить жилищную субсидию до начала отопительного сезона, будут иметь возможность оформить ее до конца декабря. В этом случае субсидия все равно будет назначена с начала отопительного сезона.

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