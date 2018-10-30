Политика Климкин признал, что украинцы с двойным гражданством - не преступники

2018-10-30 21:30 252

 

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил начать общественную дискуссию о возможности разрешить двойное гражданство, но с оговорками. Например, по его мнению, военным командирам оно должно быть запрещено.

"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", - предложил Климкин во время выступления во Львове 25 октября, цитирует ЕП.

Также глава МИД призвал сдавать российские паспорта. По мнению Климкина, наличие двойного гражданства ограничит возможность занимать определенные должности.

"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - добавил Климкин.

Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы. "А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они - преступники", - отметил Климкин.

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