Украина Киевляне в ноябре получат платежки без субсидий

2018-10-30 21:00 276

В Киеве в счетах за коммунальные услуги, которые получат жители столицы в ноябре, не будет отражен размер назначенной субсидии из-за некорректной работы программного обеспечения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

После устранения неполадок в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца — октябрь и ноябрь.

«То есть гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии. Если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, ввиду чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии», – заявил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

По его словам, субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотопительный (летний) период, в пересчете на отопительный период будет проведен автоматически, без повторного обращения.

«А те семьи, которые не успели оформить жилищную субсидию до начала отопительного сезона, будут иметь возможность оформить ее вплоть до конца декабря. В этом случае субсидия все равно будет назначена с начала отопительного сезона», – отмечает Крикунов.