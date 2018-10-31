Украина Заграничные посылки обложат налогом: украинцев ждет неприятное ''новшество''

2018-10-31 19:00 303

 

В Украине власти вернулись к обсуждению законопроекта о снижении порога не облагаемых налогом посылок из-за рубежа с 150 евро до 22. Законопроект ранее уже был отозван из-за бурной реакции в обществе, поскольку многие часто закупаются на Amazon или Asos.

Сразу несколько участников рынка почтовой логистики подтвердили изданию AIN, что законопроект опять обсуждается в парламенте, точнее – в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

По украинскому законодательству таможенные платежи не взымаются с посылок, суммарная стоимость которых не превышает 150 евро. Издание отмечает, что сейчас можно получать сколько угодно таких посылок, но по принятому в прошлом году закону, с января 2019 года, их разрешенное количество сократится до трех в месяц. Хотя, по данным участников рынка, пока нет уверенности в том, что закон заработает с нового года – нет механизмов контроля за такими посылками, сказано в материале.

"При этом, если законопроект о “22 евро” опять внесут в парламент и примут, будет действовать еще и лимит на стоимость таких посылок. Текста законопроекта пока нет в публичном доступе, но вряд ли он будет сильно отличаться от версии 2016 года", - поясняет издание.

В компании “Новая почта” пояснили, что инициаторами законопроекта выступили Государственная фискальная служба и Министерство финансов. “Этот проект предусматривает облагать НДС международные посылки, которые ввозят в Украину, если их стоимость превышает 22 евро. Сейчас украинцы могут получать посылки без уплаты пошлины стоимостью до 150 евро”, – сообщили в компании.

Пока нельзя точно сказать, о каких платежах будет идти речь, однако есть примерные оценки того, насколько могут подорожать посылки.

“В первую очередь, этот законопроект ограничивает права потребителей. Украинцы, которые предпочитают шопинг в зарубежных интернет-магазинах, где некоторые товары качественнее и дешевле, будут вынуждены платить как минимум на 20-30% больше из-за налогов”, – пояснили в “Новой почте”.

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