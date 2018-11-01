фото-видео фото 49-летняя Дженнифер Лопес полностью обнажилась для декабрьского глянца InStyle

2018-11-02 21:35 258

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в пикантной фотосессии для декабрьского номера журнала InStyle.

Снимки уже появились на официальном сайте глянца.

Лопес снялась в нескольких нарядах, среди которых красное плате с длинным шлейфом и платье-халат. В последнем образе Лопес позировала, обнажив часть груди и приняв откровенную позу.

Один из нарядов представлял собой блестящую темно-зеленую накидку полностью разрезанную с одной стороны. Из-за этого разреза певица полностью обнажила правую строну тела, прикрыв ягодицы рукой.

Фанаты оценили фигуру 49-летней Лопес и буквально засыпали пост положительными комментариями. За три первых часа ее пост собрал почти 30 тысяч лайков.

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фото-видео

фото 49-летняя Дженнифер Лопес полностью обнажилась для декабрьского глянца InStyle 2018-11-02 21:35 258
фото + видео Во время матча Черноморец-Ворскла на стадионе прогремели взрывы 2018-11-01 10:12 486
18+ Обнародовано видео теракта в керченском политехе - съемка камер наблюдения 2018-10-22 12:43 2655
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