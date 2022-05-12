Мир Дженнифер Лопес выступит на благотворительном гала-вечере для сбора средств для Украины

2022-05-12 15:37

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес в качестве приглашенной гостьи выступит на благотворительном гала-вечере LuisaViaRoma. Она будет петь для сбора средств для помощи Украине в войне с россией. Об этом пишет WWD.

Вечер ежегодно проходит под эгидой фонда UNICEF. В этом году он состоится на историческом острове Чертоза ди Сан Джакомо на Капри 30 июля.

Стоит отметить, что это уже шестой этап благотворительной акции по сбору средств для благотворительного фонда UNICEF, посвященных Украине и украинцам, пострадавшим в результате войны.

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