Экономика Стало известно, кому в Украине не будут повышать пенсии

2018-11-04 13:30 207

 

В Украине с 1 марта 2019 пенсия среднестатистического гражданина страны должна значительно вырасти. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Однако рассчитывать на обновленную пенсию смогут не все, так как в разъяснениях ПФ действие новой нормы не распространяется на лиц, которым назначена пенсия в соответствии с Законами Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности». Но если лица, которые входят в эти категории, напишут заявления о назначении пенсий на общих основаниях, то только тогда к их пенсиям применят новую норму.

При этом речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию до 1 октября прошлого года, так как после этой даты размер пенсионных выплат этим категориям граждан определяется на общих основаниях.

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