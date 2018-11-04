Украина Кабмин изменил порядок оформления паспорта в форме ID-карты

2018-11-04 13:00 177

Кабинет министров изменил порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Согласно новым правилам оформить документ нового образца может каждый желающий.

В интервью DATA.UA начальник управления коммуникаций Государственной миграционной службы (ГМС) Сергей Гунько сообщил, что подать заявку на оформления ID-карты можно уже сегодня, так как правовые основания для этого вступили в силу и ажиотаж на оформление загранпаспортов снизился, пишет Новый Формат.

«После введения безвизового режима с Европейским союзом у нас был высокий ажиотаж на загранпаспорта, и были очереди. Для оформления загранпаспорта используется тоже самое оборудование, что и для ID-карты, поэтому мы понимали, что если открыть этот доступ, то создадим дополнительную нагрузку и очереди в отделениях», — говорит он.

ГМС отмечают, что паспорт старого образца технически устарел и его легко подделать даже в домашних условиях. Благодаря встроенному электронному чипу документы нового образца практически невозможно подделать.

«Паспорт старого образца на сегодняшний день уже небезопасен, технологии позволяют в домашних условиях этот документ подделать, и эту подделку не может выявить даже сотрудник миграционной службы. С такими паспортами-книжечками очень много фактов мошенничества и других правонарушений. Новый документ невозможно подделать, так как он содержит бесконтактный чип, который защищен национальным цифровым сертификатом государства», — говорит Сергей Гунько.

Сегодня ID-карту оформили более 2,5 млн. человек. Паспорта в форме карточки в Украине начали выдавать в январе 2016 года. Ранее новые паспорта выдавались в случае обмена паспорта, вместо утерянного или похищенного, а также лицам, которые достигли 14 лет и оформляют паспорт впервые.