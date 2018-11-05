Украина Укравтодор порекомендовал водителям не тянуть с заменой резины на зимнюю

2018-11-08 14:12 132

В Укравтодоре уверяют, что, невзирая на относительно теплую погоду, уже пришло время поставить на авто замние шины.

Госагентство автомобильных дорог Украины напомнило водителям о необходимости сменить шины автомобилей на зимние.

«С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!» –  сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Напомним, обязательно менять резину нужно, когда среднесуточная температура составляет семь градусов.

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