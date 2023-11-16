Мир Машины смерти: США вооружат истребители-невидимки F-35 до зубов

2023-11-16 21:37



Отмечается, что самолет сможет использовать четыре ракеты, в том числе и ракету-невидимку.

Усиливая огневую мощь ударного истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter, ВМС США устанавливают на него четыре новые ракеты класса "воздух-земля", включая малозаметную ракету AGM-158 JASSM.

Издание EurAsian Times пишет, что кроме ракеты AGM-158 JASSM, ВМС США планируют добавить еще три вида вооружения: противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C (LRASM), которая является морской ударной версией JASSM, ракету AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которая является высокоточным боеприпасом, и ракету класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

Кроме Hellfire, все остальные ракеты, которые будут устанавливаться на самолет, уже давно являются предметом обсуждения. Подразделение вооружений Центра военно-воздушных сил ВМС США в Чайна-Лейк недавно объявило, что планирует привлечь компанию Lockheed Martin, которая производит эти ракеты, для проведения исследований, разработок, испытаний и оценки.

Помимо модификации ракет JASSM, LRASM, JAGM и Hellfire для использования на F-35, эти услуги "обеспечат проектно-конструкторские исследования, демонстрацию технологий и инженерные услуги для быстрого развития технологий".

Ракета JASSM

AGM-158 JASSM станет существенным дополнением, обеспечивая ВМС США преимущество "стелс на стелс" по мере наращивания возможностей в борьбе с ближайшими противниками в лице Китая. JASSM - это автономная высокоточная ракета класса "воздух-земля" большой дальности, предназначенная для уклонения от средств противоракетной обороны. Она обладает отличными возможностями и точностью при уничтожении как стационарных, так и мобильных целей.

F-35 Joint Strike Fighter - это стелс-самолет, который может пролетать вблизи границ противника или даже внутри его территории, не будучи перехваченным радарами. Таким образом, истребитель, оснащенный крылатой ракетой "стелс", может наносить удары по объектам, находящимся в глубине территории противника.

По сути, это надежный способ атаковать критически важные объекты противника на дальних дистанциях. Ракета JASSM с вертикальным хвостом и откидными крыльями оснащена осколочно-фугасной боевой частью и двухрежимным проникающим элементом. Масса ракеты составляет около 1 000 кг, она может нести боеголовки массой до 450 кг.

Американские военные интегрируют свою стелс-платформу F-35 с малозаметными ракетами на фоне растущей угрозы конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. В августе прошлого года стало известно, что в декабре 2021 года ВВС США провели испытания крылатой ракеты AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) со стелс-бомбардировщика B-2.

Как сообщил EurAsian Times военный эксперт, "будучи дозвуковой (сравнительно более медленной) стелс-ракетой, JASSM на всем пути полета скрыта от радаров противника. Когда ракета появится в поле зрения радаров, она все еще будет маленькой целью, поэтому ее не заметят. Времени на реакцию будет мало, так как радар засечет ее только на последних двух-трех километрах, а потом будет уже поздно".

F-35 предназначен для уничтожения вражеских целей и одновременного ухода от их обнаружения. Эти задачи парадоксальны из-за уникальных требований к скрытности: способность самолета сохранять скрытность ставится под угрозу внешним вооружением, что увеличивает радиолокационную заметность. С другой стороны, возможности истребителя нести только внутреннее вооружение ограничены.

Перед лицом этих проблем интеграция в истребитель F-35 новейшего вооружения является попыткой противостоять угрозам, исходящим от таких противников, как Китай и Россия, в условиях растущей напряженности.

Ракета LRASM

Еще одной ракетой, пополняющей арсенал F-35, является противокорабельная ракета большой дальности (LRASM). Хотя LRASM создана на базе JASSM, ее основное назначение на момент разработки заключалось в поражении морских целей, таких как дорогостоящие надводные боевые корабли.

Как и JASSM, эта ракета является дозвуковым оружием с чрезвычайно сложными системами наведения и целеуказания и "невидимы". В июле этого года Командование военно-морских авиационных систем опубликовало предварительный запрос на поиск поставщиков для интеграции противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) ВМС США на платформу F-35.

Художественное изображение F-35, оснащенного двумя LRASM, было представлено компанией Lockheed Martin на симпозиуме 2021 Surface Navy Association, что позволяет предположить, что служба уже давно рассматривает возможность внедрения этой ракеты на истребитель.

В настоящее время LRASM интегрирована в самолеты ВВС США: B-1B Lancer, который получил разрешение на раннюю эксплуатацию ракеты в 2017 году, и F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, который получил разрешение на раннюю эксплуатацию ракеты в декабре 2019 года. По имеющимся данным, помимо этих платформ, ракета устанавливается на самолеты P-8A Poseidon и B-52 Stratofortress ВВС США.

Ракета JAGM

Еще одна ракета, которую получит F-35, - AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile. Несмотря на то, что JAGM предназначена для поражения целей, расположенных ближе, чем вышеперечисленные ракеты, она обеспечивает возможность "выстрелить и забыть" для F-35, повышая при этом выживаемость пилотов при поражении подвижных и неподвижных целей в сложных погодных условиях. Минимальная дальность поражения целей JAGM при запуске с воздуха составляет около 10 миль

Известный как JAGM-F или JAGM Increment 3, вариант JAGM, запускаемый с воздуха, прошел испытания с самолетов F/A-18E/F Super Hornets ВМС США и планируется к установке на самолеты F-35B и AV-8B Harrier II Корпуса морской пехоты США. В отличие от более крупных JASSM и LRSAM, JAGM может запускаться из внутренних отсеков вооружения F-35. Однако пока нет ясности, как ВМС США и компания Lockheed Martin будут это делать.

Ракета Hellfire

Последняя из четырех ракет - Hellfire - является оружием, которое никогда ранее не было установлено ни на один из вариантов F-35. Изначально предполагалось, что ракета Hellfire будет заменена на JAGM, но этого пока не произошло.

Hellfire - дозвуковая ракета класса "воздух-земля" с лазерным наведением, обладающая значительным противотанковым потенциалом. Кроме того, она может использоваться в качестве оружия класса "воздух-воздух" против некоторых самолетов или вертолетов.

Включение AGM-114 Hellfire в арсенал F-35 было неожиданным, однако она представляет собой надежную альтернативу, расширяющую тактические возможности истребителя. Сопоставимая по размерам с JAGM, Hellfire, вероятно, подойдет для внутренней транспортировки на F-35.

Хотя это всего лишь предположение, JAGM и Hellfire могут быть размещены внутри самолета, а JASSM и LRASM - на подкрыльевых пилонах. Добавление этих четырех ракет на истребитель F-35, по-видимому, является частью длительных усилий по наращиванию огневой мощи самолета, как это было сделано с добавлением на истребитель бомб с лазерным наведением и JADM, а также других ракет.

Истребители F-35 - последние новости

В 2021 году истребители F-35 хотела купить Швейцария, на что выделила 5,5 миллиарда долларов. Уже в марте этого года стало известно, что Румыния намерена купить американские истребители F-35.

При этом в Таиланде пожаловались, что США отказались продавать им F-35 из-за проблем с обучением личного состава и техническим обслуживанием.

В то же время в отчете Счетной палаты США говорилось, что по состоянию на март 2023 года только 55% истребителей F-35 способны выполнять боевые задачи. При этом целевыми показателями боеспособности F-35A определены 90%.