Украина Порошенко изменил декларацию о доходах- за месяц президент стал богаче еще на миллион

2018-11-07 09:11 135

Обещавший в случае избрания президентом продать все бизнеса Петр Порошенко задекларировал еще 1,3 млн гривен дохода от процентов по вкладам в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Такие данные содержит декларация президента Украины, размещенная в реестре.

Так, всего за месяц доходы Порошенко по разным вкладам составили 617 443 гривен, 329 303 гривен, 116 224 гривен, 193 708 гривен, 96 854 гривен. Таким образом Порошенко задекларировал свои доходы на общую сумму 1 353 532 гривен.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что нынешние доходы Порошенко в пять раз превысили прошлогодние.

За 2018 год президент также намерен задекларировать несколько миллионов расходов на рекламу в поддержку предоставления Украинской православной церкви томоса об автокефалии.

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