Украина Правительство Украины предложило обложить налогами посылки стоимостью более €100

2018-11-05 18:30 138

 

В понедельник, 5 ноября, украинское правительство предложило с 2019 года уплачивать налог на добавленную стоимость при ввозе товаров в международных почтовых отправлениях, стоимость которых более €100 для одного получателя-физлица (сейчас эта сумма должна составлять €150). Соответствующий законопроект №9260 зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, НДС будет взыматься с "ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя-физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже".

При этом налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательства в бюджет.

Кабмин предлагает при этом установить переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года – в течение этого времени (в первом полугодии 2019 года) налогом будет облагаться товар, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент €150.

Напомним, ранее был принят так называемый "закон о трех посылках", которым с 1 января 2019 года ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро. При этом ряд почтовых операторов Украины обратились с просьбой к президенту ветировать указанный закон.

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