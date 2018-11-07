Украина Украинцы тратят на еду почти всю "минималку"

2018-11-07 16:01 93

 

Среднестатистический украинец тратит на питание почти 3100 гривен при минимальной зарплате в 3700 гривен.

Каждый украинец в среднем тратит на продукты 3086 гривен в месяц. Об этом свидетельствуют подсчеты Госслужбы статистики.

В частности, на мясо и рыбу украинцы тратят 500 грн, молочные продукты – 300 грн, на овощи - 175 грн, по 153 грн - на хлеб и кондитерские изделия.

На фрукты, сахар и яйца украинцы тратят меньше – 100 грн.

Согласно данным Госстата, на продовольственные товары и питание вне дома украинцы тратят 50,3% доходов, на непродовольственные товары - 28,8%.

Отметим, на данный момент минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривен, а с января должна вырасти почти до 4200 гривен.

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