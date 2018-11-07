Украинцы тратят на еду почти всю "минималку"

Среднестатистический украинец тратит на питание почти 3100 гривен при минимальной зарплате в 3700 гривен.
Каждый украинец в среднем тратит на продукты 3086 гривен в месяц. Об этом свидетельствуют подсчеты Госслужбы статистики.
В частности, на мясо и рыбу украинцы тратят 500 грн, молочные продукты – 300 грн, на овощи - 175 грн, по 153 грн - на хлеб и кондитерские изделия.
На фрукты, сахар и яйца украинцы тратят меньше – 100 грн.
Согласно данным Госстата, на продовольственные товары и питание вне дома украинцы тратят 50,3% доходов, на непродовольственные товары - 28,8%.
Отметим, на данный момент минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривен, а с января должна вырасти почти до 4200 гривен.