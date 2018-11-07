Украина Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями

2018-11-07 16:08 84

 

В течение ближайших пяти дней погода в Украине испортится. В ближайшие три дня еще будет сухо и солнечно, хотя и достаточно прохладно, но к выходным на территорию страны с запада ворвется дождевой циклон и уже в субботу и воскресенье дожди доберутся практически до центральных областей.

Но до этого придет и некоторое потепление, пишет Сегодня со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в среду, 7 ноября, в Украине будет довольно тепло. На западе страны столбики термометров поднимутся до +13-15 градусов, на юго-востоке до +12, а в центре и северных регионах до +11. По всей территории Украины дождей не прогнозируют, будет солнечно с переменной облачностью.

В четверг, 8 ноября, температурный режим сохранится. Но облачность увеличится. Все так же прогнозируют ночные заморозки до -2, но дождей не будет.

В пятницу, 9 ноября, несколько потеплеет. По всей территории страны прогнозируют повышение температуры на 1-2 градуса, в том числе и ночью. Заморозки возможны местами, но не ниже 0 -1 градусов. Дождей не прогнозируют.

В субботу, 10 ноября, западные регионы и часть центральных областей Украины накроет сильная облачность в преддверии грядущих дождей. Температура понизится на 2-4 градуса. На остальной территории страны солнечно, но также значительно похолодает. Днем в центральных и северных областях столбики термометров поднимутся не выше +6-8 градусов. На юге до +11. Вернутся ночные заморозки.

А уже в воскресенье, 11 ноября, весь запад Украины и часть центральных регионов попадут под удар дождевого фронта. От Закарпатья и Львовской области до Винницкой и Житомирской областей пройдут дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне предыдущего дня. На остальной территории страны похолодает еще на 1-2 градуса. И даже на юге страны воздух прогреется не выше +9 градусов.

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