Мир фото В Финляндии ввели тихий час на работе - обеденный сон для сотрудников стал обязательным

2018-11-09 20:28 156

В Финляндии новый тренд - спать на работе за деньги компании-работодателя. Профсоюзы в  Хельсинки пришли к выводу, что дневной сон в середине рабочего процесса плодотворно сказывается на продуктивности сотрудников и  финансовом благополучии компаний.

По данным ресурса yle.fi, в некоторых фирмах даже нанимают специалиста, который проводит корпоративный тихий час - помогает расслабиться и учит медитации.

«Заставить себя расслабиться трудно, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже в середине дня. Инструктор в этой ситуации на вес золота, потому что он помогает сделать эту ментальную паузу, отправиться в мини-отпуск на полчаса», - говорит организатор этих «занятий» Тиина Вайнио.

К выводу о пользе дневного сна (он составляет от 30 до 60 минут в зависимости от фирмы и распоряжения руководства) профсоюзы Хельсинки пришли после того, как среди работников различных компаний были проведены опросы. Люди рассказывали об усталости на рабочем месте, физическом дискомфорте (боли в спине и суставах при сидячей работе) и желании поскорее покинуть рабочее место под конец дня.

Многие федеральные СМИ Финляндии уже успели рассказать на страницах своих изданий о новом столичном тренде. Журналисты не исключают, что в ближайшее время привычка спать на работе (напомним, это время оплачивается, как если бы человек работал) «перекинется» и на другие города.

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