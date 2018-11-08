Украина Когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию

2018-11-08 20:30 192

Тариф, который действует сейчас, покрывает всего половину обоснованной стоимости электричества. Поэтому с июля 2019 года вырастет в цене в 1,5 раза.

Отмечается, что стоимость для бизнеса регулярно пересматривается и повышается, но не для бытовых потребителей. Запуск рынка энергетики повлияет и на ценообразование для всего населения. Стоимость энергии на нем будет регулировать спрос и предложение.

Будет разрешено самостоятельно выбирать поставщика энергии, что приведет к снижению цен между ними из-за конкуренции. Минэнерго предлагает постепенное внедрение новой ценовой политики с помощью введения специальных обязательств. Это значит, что поставщиков заставят продавать электричество по низким ценам.

Оксана Кривенко, глава НКРЭКУ сообщает, что цена на электричество для населения могла бы составить около 1,85 грн за кВт/час. Оксана уточняет, что первые 100кВт/час будут стоить 0,9 грн, а следующие 1,68 гривен.