Украина В декабре вырастут пенсии - кому и сколько добавят

2018-11-08 18:00 213

 

С 1 декабря будет повышение соцстандартов. Около 10 миллионов пенсионеров из 11,7 получат повышенную пенсию за декабрь. Также планируют произвести пересчеты надбавок и доплатить за сверхнормативный стаж. В связи с увеличением прожиточного минимума военным повысят пенсии с 1 января.

Так, прожиточный минимум в месяц на одного человека поднимут на 76 гривен (до 1853 грн), для трудоспособного населения на 80 гривен (до 1921 грн), для нетрудоспособного, таких как лица с инвалидностью и пенсионеры, на 62 гривны (до 1497 грн). Туда же входит и прожиточный минимум для детей до 6 лет (на 67 грн до 1626 грн) и от 6 до 18 лет (на 83 грн до 2027 грн).

Также доплаты в размере 12,5 гривен ежемесячно получат люди с сверхнормативным стажем, ветераны войны, орденоносцы с надбавками в процентах от прожиточного минимума. Вырастут пособия по безработице, для матерей-одиночек и тех, кто потерял кормильца.

Прожиточный минимум с декабря вырастет на 4,3%, хотя инфляция за 9 месяцев уже составила 5,6% (по расчетам НБУ до конца года  она будет составлять 10,1%). Это значительно ниже, чем рост минимальных выплат.

“С 1 июля соцстандарты подняли на 4,5%, с 1 декабря еще на 4,3%, это в сумме 8,6%, а инфляция, по официальным прогнозам, ожидается более 10%, — разъяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Хотя даже такой рост выплат — подспорье для имеющих небольшие доходы“. 

С 2019 года планируется двухразовое повышение минимальных стандартов – с 1 июля и с 1 декабря. Прожиточный минимум за следующий год возрастет на 174 гривны, то есть на 9,4%. Минимальная зарплата будет увеличена на 450 грн (12%) уже с 1 января, то есть до 4173 гривен.

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