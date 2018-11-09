Украина Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища

2018-11-09 14:43 294

Сегодня стало известно, что Укртрансгаз прекратил закачку газа в подземные хранилища и перешел в режим работы.

Как свидетельствуют данные компании, оператор газотранспортной системы перешел на режим работы, который предполагает только отбор топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов.

Согласно данным госкомпании, ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. В частности, 7 ноября было закачано 0,23 млн куб. м газа при отборе 1,8 млн куб. м., а запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м.

Примечательно, что объем газа на данный момент является рекордным за последние шесть лет. Ранее сообщалось, что для прохождения отопительного сезона Украине нужно не менее 17 млрд куб. м. газа.

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