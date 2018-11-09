Украина Киевлян предупредили о новом росте тарифов

2018-11-10 00:15 117

 

КП «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 декабря поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до1038 грн/гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн/гкал.

Об этом говорится в соответствующем проекте документа, передает «Интерфакс-Украина».

Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).

«Корректировка тарифов ТЭЦ на производство в тепловой энергии для категорий потребителей «население» и «религиозные организации» обусловлено установлением с 1 ноября 2018 года цены природного газа для всех категорий потребителей в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867″, – отмечено в сообщении.

В настоящее время тариф для населения составляет 785 грн 94коп./Гкал, для религиозных организаций – 478 грн 56 коп./Гкал.

Предложения и замечания к проекту КП принимает до 12 ноября.

Кроме того, на сайте «Киевтеплоэнерго» обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год, согласно которому тариф на отпуск электроэнергии предлагается снизить на 23,5% – со 183 грн 30 коп./кВт-ч до 159,80 коп./кВт-ч.

В то же время тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% (на 317,11 грн) – до 1103 грн 05коп./Гкал, религиозных организаций – в 2,4 раза (на 690,44 грн) – до 1171 грн 00 коп./Гкал, а также понизить для бюджетных учреждений на 14% (на 165,95 грн) – до 1021 грн 80 коп./Гкал, и других потребителей на 14% (на 168,53 грн) – до 1018 грн 59 коп./Гкал.

Предложения к проекту также принимаются до 12 ноября.

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