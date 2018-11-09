Украина видео В Украине на дорогах появился "неуправляемый автобус-призрак"

2018-11-10 08:15 108

В пятницу, 9 ноября, Национальная полиция Украина запустила на дороги "неуправляемый автобус-призрак". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необычный автобус создан в рамках второго этапа социального проекта "Управляй", цель которого - обратить внимание общественности на проблему безопасности на дорогах и важности соблюдения правил дорожного движения (ПДД).

Социальный проект стартовал в 2017 году при поддержке Консультативной миссии Евросоюза.

"Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должна думать о последствиях его действий. Мы считаем, что наказания, как штрафы, должны быть последним рычагом воздействия на водителя", - отметил глава патрульной полиции Александр Фацевич.

Известно, что с начала года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч ДТП и почти 20 тысяч из них - с пострадавшими. Кроме того, с начала года полиция обнаружила более 800 тысяч фактов превышения установленных ограничений скорости движения и 94,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения.