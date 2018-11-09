Украина видео Александр Усик - Тони Белью: когда и где смотреть бой

2018-11-10 00:06 222

Украинский боксер Александр Усик проведет премьерный поединок в статусе абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. Соперником 31-летнего украинца станет британец Тони Белью. В бою будут разыгрываться все пояса, которые ранее завоевал Усик: чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA super и The Ring, а также Линейного чемпиона.

Бой Усик - Беллью состоится в субботу, 10 ноября на "Манчестер Арена" в Великобритании. Вечер бокса начнется в 20:00 по киевскому времени. В основном андеркарте состоится еще четыре поединка, поэтому главный бой вечера не начнется раньше 23:59 субботы.

В Украине прямую трансляцию боя на ТВ можно будет увидеть на канале "Интер". В 22:30 на телеканале начнется программа "Большой бокс", которая пройдет из выездной студии в Манчестере и подведет зрителей к бою. Если вы не поклонник ночных просмотров, в 07:00 воскресенья также на "Интере" вы сможете увидеть в повторе Усик - Белью и узнать результат.

Смотреть онлайн Усик - Беллью бесплатно и легально можно на официальном сайте телеканала. В случае подвисаний сайта канала из-за наплыва пользователей, вы можете воспользоваться легальными сервисами по просмотру ТВ по предоплате: Divan.tv, Megogo.net, oll.tv и другими. На смартфоне также можно посмотреть бой на сервисах мобильных операторов: Vodafone TV, Kyivstar Go Tv и Lifecell TV Plus.

Также посмотреть бокс Усик - Белью онлайн вы сможете в кинотеатрах вашего города: поединок Усик - Белью онлайн будет транслироваться многими кинокомплексами страны. В 23:00 состоится премьера фильма "Абсолютный чемпион", а по его окончании буде показан сам бой в прямом эфире. Стоимость просмотра боя в кинотеатре варьируется в зависимости от сети и в среднем составляет около 100 грн.