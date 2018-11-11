Украина Почему «Укрпочта» не хочет доставлять пенсии украинцам

2018-11-11 14:00 276

 

С 1 января 2019 года «Укрпочта» не будет доставлять пенсии тем украинцам, которые по той или иной причине сами не могут получить выплаты.

Об этом проинформировал гендиректор предприятия Игорь Смелянский, передают «Вести».

По его словам, сейчас в селах стало невыгодно работать, так как тарифы на доставку пенсии не поднимались уже 14 лет.

«Каждое из отделений Укрпочты ежемесячно терпит убытки почти в 3 тыс. грн, в частности, из-за того, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости», — сообщил он.

Отмечается, что сейчас в Украине через отделения почтовой связи получают пенсии 45% пенсионеров.

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Украина

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