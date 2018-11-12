Украина Выходные в декабре, на Новый год и Рождество. Как будут отдыхать украинцы

2018-11-12 17:00 423

Стало известно, какие дополнительные выходные ждут украинцев в декабре 2018 года, а также сколько дней будем отдыхать на Новый год и Рождество в 2019 году.

Длинные выходные на Рождество 25 декабря

В связи с празднованием Рождества западного обряда 25 декабря в Украине будут выходными три дня подряд. Длинный уик-энд выпадет на 23, 24 и 25 декабря - с воскресенья по вторник включительно. А вот суббота 22 декабря будет рабочая. По такому графику будут работать банки и госучреждения.

Впервые Украина официально отпраздновала Рождество 25 декабря в 2017 году. С инициативой сделать 25 декабря выходным днем выступил председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, инициативу поддержали депутаты.

Выходные на Новый год

На Новый год будет три выходных дня - 30, 31 декабря и 1 января - с воскресенья по вторник включительно. А суббота 29 декабря будет рабочей в счет отдыха 31-го числа.

Выходные на Рождество 7 января

На Рождество 7 января 2019 года украинцы будут отдыхать три дня подряд: 5,6 и 7 января. То есть в первую неделю года будет три рабочих дня. Всего в январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.

Напомним, что ряд политиков, в том числе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов (по вероисповеданию баптист) призывают праздновать православных Рождество 25 декабря вместе с Европой.

В УПЦ Киевского патриархата заявили, что единая поместная УПЦ не станет переносить Рождество с 7 января на 25 декабря.