Украина Стало известно, почему обвалился евро и что будет с долларом

2018-11-13 18:00 324

 

На украинском валютном рынке не прогнозируется существенных ценовых колебаний. Об этом рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний.

По его словам, проседание стоимости основных мировых валют к гривне отчасти можно пояснить притоком долларов и евро в Украину от отечественных экспортеров.

"В бюджете на текущий год у нас заложен курс доллара на уровне 29 грн/долл., а сейчас на рынке показатель составляет 28 грн/долл. На данный момент идет четвертый квартал, в котором по традиции закрываются все экспортные контракты. Поэтому, скорее всего, на валютном рынке будет все стабильно. Четвертый квартал у нас самый "боевой" в экономике – мы собираем урожай, продаем его за рубеж и т.д. Поэтому не думаю, что будут большие встряски. По платежному балансу не вижу каких-то колебаний и форс-мажоров, которые бы приводили к каким-то существенным скачкам валюты. Что касается евро, возможно, стали больше торговать в евровалюте, и на рынке начали больше продавать денег ЕС. Не исключаю, что есть такая тенденция, и запрос на евро на внутреннем рынке растет, потому что у нас товарооборот с Европой растет", – пояснил Загородний.

Отвечая на вопрос, какую валюту рядовым гражданам выгоднее сегодня покупать с учетом рыночной конъюнктуры и текущих трендов, эксперт ответил: "Как бы там ни было, в Украине на рынке все равно ходит больше долларов".

Напомним, доллар на наличном рынке остается выше психологической отметки в 28 гривен, а евровалюта начала дешеветь.

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