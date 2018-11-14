Украина Ледяной дождь: украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

2018-11-14 16:15 150

 

В четверг, 15 ноября, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в четверг снег ожидается в южной части страны, местами - дождь с мокрым снегом.

"15 ноября в западных областях Украины будет идти дождь, местами с мокрым снегом. В южной части. НЕ в областях, а именно части, поскольку в последнее время пишут "в южных областях", забывая указывать Крым, который не является областью, он относится к южной части Украины, вместе с Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областями. Так вот. В южной части Украины завтра ожидаются небольшие дожди, местами даже с мокрым снегом", - отметила Диденко.

Вместе с тем она отметила, что в ближайшую ночь осадки пройдут на севере и в центральных областях Украины.

"На остальной территории или просто облачно, или немного противной мряки. То есть, без существенных осадков. Правда, ближайшей ночью осадки еще задержатся на севере и в центре - преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах", - указала синоптик.

"Ночью в Украине 0 -5 градусов. Днем 0 + 5 градусов, на западе + 3 + 8 градусов, - написала синоптик. -  В Киеве сегодня еще - снег (на фото), который может переходить затем и в ледяной дождь. Ситуация на дорогах в такую погоду крайне сложная - будьте внимательны. Ближайшей ночью осадки в столице еще удержатся - либо снег, либо переохлажденный дождь, завтра днем притихнет, будет облачно и противно: сыро, скользко, мокро, пасмурно и максимально близко +2 градусов".

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