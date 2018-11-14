Украина Кабмин предложил обложить высокими налогами украинцев с большими зарплатами

2018-11-14 16:45 105

 

Кабмин предлагает Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании Кабмина.

"Ставка ЕСВ для заработных плат, которые превышают границу в 104 тыс грн будет уменьшаться аж до 5% для суммы, которая превышает 270 размеров минимальных зарплат. Также предлагается установить в законодательстве о труде принцип дифференциации заработных плат на предприятиях", - сказал Рева. Как отметил Рева, наряду с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ.

Он также отметил, что 84 тыс руководителей предприятий получают минимальную зарплату в Украине, 20 тыс из них - в Киеве. Тогда как до снижения ставок ЕСВ в 2016 году с 38% до 22% этот показатель был 28 тыс."Также 75% предприятий демонстрируют среднюю зарплату - до 4 тыс грн, и это частный сектор… Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково", - отметил он.

По оценкам Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составить до 10 млрд грн.

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