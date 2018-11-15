Украина фото В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь

2018-11-15 09:11 177

В Ровенской области произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. 

"На автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", – сообщили в полиции Ровенской области.

В результате ДТП водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

"В салоне фургона находились еще два пассажира: отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью".

В полиции имена погибших не называли, в то же время агентство журналистских расследований "Четверта влада" на своей странице в Facebook отмечает, что в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще один спортсмен Олег Жох - в тяжелом состоянии в больнице.

 

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