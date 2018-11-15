Курьезы фото Мелания Трамп уволила члена Совбеза США, которая не уступила ей место в самолете

2018-11-15 12:43 231

Заместитель советника по национальной безопасности Джона Болтона Мира Рикардел покидает Белый дом. Об этом официально сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Это произошло вскоре после того, как Рикардел раскритиковала жена президента США Дональда Трампа Мелания.

По данным Reuters, невзирая на конфликт, Рикардел продолжит поддерживать президента и намерена получить новый пост в администрации. Какой будет новая должность Миры Рикардел, не известно.

Напомним, ранее влиятельное издание The Wall Street Journal сообщил, что конфликт между Рикардел и первой леди США возник во время ее визита в Африку в октябре нынешнего года, когда женщины поспорили из-за мест в самолете.