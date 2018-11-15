Курьезы фото Мелания Трамп уволила члена Совбеза США, которая не уступила ей место в самолете

2018-11-15 12:43 231

Заместитель советника по национальной безопасности Джона Болтона Мира Рикардел покидает Белый дом. Об этом официально сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Это произошло вскоре после того, как Рикардел раскритиковала жена президента США Дональда Трампа Мелания.

По данным Reuters, невзирая на конфликт, Рикардел продолжит поддерживать президента и намерена получить новый пост в администрации. Какой будет новая должность Миры Рикардел, не известно.

Напомним, ранее влиятельное издание The Wall Street Journal сообщил, что конфликт между Рикардел и первой леди США возник во время ее визита в Африку в октябре нынешнего года, когда женщины поспорили из-за мест в самолете.

Еще по теме

Президент Франции Макрон заявил, что больше не хочет быть вассалом Трампа

2018-11-15 15:12 114

видео Спал с Меланией Трамп: король Марокко уснул во время встречи с мировыми лидерами

2018-11-13 11:30 894

фото Лесные пожары в США: Трамп экстренно ввел в Калифорнии особый режим

2018-11-13 11:13 495

Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США

2018-11-02 19:34 846

Еще новости в разделе "Курьезы"

От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов

2018-11-15 14:45 138

фото Мелания Трамп уволила члена Совбеза США, которая не уступила ей место в самолете

2018-11-15 12:43 231

Сына премьера прятали в оккупированном Крыму от коррупционного скандала

2018-11-14 13:16 510

фото + видео Ангелу Меркель во Франции перепутали с женой президента Макрона

2018-11-12 13:14 894
Все статьи раздела "Курьезы"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов 2018-11-15 14:45 138
фото Мелания Трамп уволила члена Совбеза США, которая не уступила ей место в самолете 2018-11-15 12:43 231
Сына премьера прятали в оккупированном Крыму от коррупционного скандала 2018-11-14 13:16 510
фото + видео Ангелу Меркель во Франции перепутали с женой президента Макрона 2018-11-12 13:14 894

Лента

16:30 Новая резолюция ООН определит Крым только как "временно оккупированный РФ"
16:29 Нидерланды – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
16:22 В Украине с нового года значительно подорожает кабельное ТВ
16:15 У Порошенко прокомментировали отказ Путина от встречи в "нормандском формате"
16:10 Красный корпус Киевского университета Шевченко хотят перекрасить в желтый цвет
16:05 Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине
15:46 США присоединились к странам, которые требуют блокировать Северный поток-2
15:12 Президент Франции Макрон заявил, что больше не хочет быть вассалом Трампа
14:45 От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов
14:16 Москва снова подала в суд - требует вернуть $3 миллиарда долга Януковича