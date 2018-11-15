Курьезы От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов

2018-11-15 14:45 138

Японская авиакомпания Japan Airlines временно отстранила от полетов 19 пилотов, ранее попадавшихся на злоупотреблении спиртным.

Как сообщает The Mainichi, что пассажирам сообщали, что рейс откладывается из-за плохого самочувствия пилота, не придавая огласке инциденты.

При этом количество отстраненных пилотов резко возросло после введения новых, более точных алкотестеров.

Правительство Японии планирует ужесточить меры по борьбе с пьянством авиаторов, после того как 1 ноября один из пилотов Japan Airlines был отстранен от полета по маршруту Лондон–Токио по причине алкогольного опьянения.