Спорт Нидерланды – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

2018-11-15 19:30 171

 

 

В четверг, 16 ноября, центральным поединком соревновательного дня Лиги наций станет противостояние Нидерландов и Франции в группе А1. Встреча состоится в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд», начало матча в 21:45.

Команда Дидье Дешама до этого момента сыграла три матча и имеет в своем активе 7 очков. У подопечных Рональда Кумана на один матч меньше и 3 очка в активе. Не сложно подсчитать, что «синим» для удержания первой позиции достаточно будет не проиграть. А вот «оранжевым» нужно будет очень постараться, чтобы обойти действующих чемпионов мира.

Третьей командой группы является Германия, которая с нетерпением ждет поражения хозяев, чтобы не вылететь из элитного дивизиона. Теоретически немцев устроить и ничья, но тогда бундестим нужно перебить разницу в 3 гола в очном поединке против Нидерландов.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия сборной Франции насчитывает 15 матчей. Последний раз «трехцветные» уступали Колумбии (2:3) в товарищеском матче в марте 2018 года. После этого было 11 побед в 15 поединках. 
 
Нидерланды, которые очень болезненно перенесли смену поколений, наконец-то начинают показывать те результаты, которые от них ждали болельщики. Разгромы Португалии и Германии (оба по 3:0) были разбавлены ничейными исходами с Италией (1:1) и Словакией (1:1). Всего за последние 10 матчей «оранжевые» проиграли дважды: Англии (0:1) и в первом матче Лиги наций с Францией (1:2).
 
Всего в истории противостояний Нидерландов и Франции было сыграно 29 матчей. 15 побед на стороне потомков Наполеона, 10 – у представителей страны тюльпанов, 4 матча завершились вничью. Что и говорить, бескомпромиссное противостояние. Что касается матчей в Нидерландах, то французы выиграли здесь две последние встречи (1:0 и 3:2). 
 
Ориентировочные составы:
 
Нидерланды: Силлессен – Дюмфрис, Ван Дейк, Де Лигт, Блинд, Де Йонг, Де Рон, Вейналдум, Бергвейн, Бабель, Депай.
 
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Динь, Канте, Погба, Мбаппе, Гризманн, Матюиди, Жиру

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