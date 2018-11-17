Украина Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести

2018-11-17 12:00 93

 

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 71 человека, пропавшими без вести числятся 1011 человек.

Число пропавших без вести из-за пожаров в американском штате Калифорния достигло 1011 человек, количество жертв перевалило за 70, передает Associated Press.

Раньше пропавшим без вести числился 631 человек.

Спасатели обнаружили останки еще восьмерых человек в охваченных пожаром районах в Северной Калифорнии, таким образом, число жертв стихии увеличилось до 71.

Напомним, ранее сообщалось о 58 погибших и более 200 пропавших без вести.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Огонь разрушил более шести тысяч строений. Президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате.

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