Украина NASA успешно запустило ракету, созданную совместно с украинцами

2018-11-18 12:30 276

 

В субботу, 17 ноября, в США Национально управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)провело успешный запуск ракеты-носителя Antares, в разработке которой участвовали украинцы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Отмечается, что ракету запустили с космодрома "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния (США) в 11:01 по киевскому времени (4:01 по североамериканскому восточному времени).

Antares доставит грузовой модуль Cygnus весом около 3,4 тонны на Международную космическую станцию. Стыковка корабля Cygnus с МКС произойдет ориентировочно 18 ноября.

Украинский посол Валерий Чалый написал, что запуск ракеты - успешный пример сотрудничества компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космоса.

"Так, главная конструкция первой степени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "Рапид" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", - рассказал он.

Известно также, что в июне 2018 года американская компания Orbital ATK, которая является партнером Украины по этому проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США - Northrop Grumman Inc.

Запуск ракеты, разработанной отчасти украинскими инженерами, отметил также министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко. Он написал, что, таким образом, "шаг за шагом Украина возвращает свой статус космической державы".

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