Украина Холодная осень: запасы газа в хранилищах Украины резко снизились

2018-11-20 12:13 240

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 ноября уменьшился до 16,9 млрд кубометров.

Как свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза на 19 ноября, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Было отобрано 43,87 млн кубов газа. Больше всего из Дашавского хранилища – 12,24 млн куб. м.

Также отмечается, что 17 ноября в Украину за сутки поступило из Словакии – 20,20 млн куб. м, из Венгрии – 10,25 млн куб. м, из Польши – 0,74 млн куб. м газа.

В целом украинские ПХГ заполнены на 54%.

Напомним, 7 ноября Укртрансгаз прекратил закачку газа в ПХГ и перешел в режим работы, который предполагает только отбор топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов. В этом году Украина накопила рекордный объем газа за четыре последних года.

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