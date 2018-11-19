В Закарпатской области затруднено движение на КПП в Нижних Воротах по трассе Киев - Чоп из-за протестов местных жителей.
"Стою в пробке на международной трассе Киев - Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля", - сообщил работник НЭК "Укрэнерго".
Также работник НЭК "Укрэнерго" сообщил, что протестующие не пропустили даже спецмашину электриков.
"У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения", - отметил работник НЭК.
На официальной странице ОО "Доста-Закарпаття" есть заявление об акции протеста, которое было сделано еще 15 ноября.