Украина фото На Закарпатье протестуют против повышенных тарифов на газ - перекрыли трассу Киев - Чоп

2018-11-19 14:16 219

В Закарпатской области затруднено движение на КПП в Нижних Воротах по трассе Киев - Чоп из-за протестов местных жителей. 

"Стою в пробке на международной трассе Киев - Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля", - сообщил работник НЭК "Укрэнерго".

Также работник НЭК "Укрэнерго" сообщил, что протестующие не пропустили даже спецмашину электриков.

"У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения", - отметил работник НЭК. 

На официальной странице ОО "Доста-Закарпаття" есть заявление об акции протеста, которое было сделано еще 15 ноября.

 

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