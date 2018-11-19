Украина В Минсоцполитики назвали условия получения субсидий для заробитчан

2018-11-19 18:30 324

Декларирование доходов при назначении субсидий является необходимым условием для украинских граждан, работающих за границей, для корректного расчета начислений. Об сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра социальной политики Андрея Реву.

Министр подчеркнул необходимость декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах, для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий.

"Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе работники получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа. На практике происходит следующее - кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ (единый социальный взнос - УНИАН), часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченных этими людьми налогами государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами - налогоплательщиков в Украине", - цитирует министра пресс-служба.

Рева также отметил, что о налогообложении в результате декларации полученных из-за границы доходов речь не идет, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

"Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем - но тогда не нужно обращаться за субсидией", - резюмировал Андрей Рева.